Россиянин Ян проведёт бой с американцем Фейбером на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян может провести поединок в UFC с американцем Юрайя Фейбер, сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в «твиттере».
Ожидается, что бой между Яном и Фейбером может пройти в Лас-Вегасе на турнире UFC 245.
Запись доступна в официальном «твиттере» Бретта Окамото.
За свою карьеру Пётр Ян одержал 15 побед в 16 боях, из которых пять победных в рамках UFC. В своём последнем бою он победил Джимми Риверу.
На счету 40-летнего Фейбера 35 побед при 10 поражениях. В июле этого года он нокаутировал Рики Самона на турнире UFC Fight Night в Сакраменто (штат Калифорния, США). Для этого американцу понадобилось всего 46 секунд. Отметим, до этого Фейбер не выступал более двух с половиной лет.
Ян: теперь я претендент номер один в легчайшем весе
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