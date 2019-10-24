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Россиянин Ян проведёт бой с американцем Фейбером на турнире UFC 245

Россиянин Ян проведёт бой с американцем Фейбером на турнире UFC 245
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян может провести поединок в UFC с американцем Юрайя Фейбер, сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в «твиттере».

Ожидается, что бой между Яном и Фейбером может пройти в Лас-Вегасе на турнире UFC 245.

Запись доступна в официальном «твиттере» Бретта Окамото.

За свою карьеру Пётр Ян одержал 15 побед в 16 боях, из которых пять победных в рамках UFC. В своём последнем бою он победил Джимми Риверу.

На счету 40-летнего Фейбера 35 побед при 10 поражениях. В июле этого года он нокаутировал Рики Самона на турнире UFC Fight Night в Сакраменто (штат Калифорния, США). Для этого американцу понадобилось всего 46 секунд. Отметим, до этого Фейбер не выступал более двух с половиной лет.

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