Виталий Кличко сорвался после неудобного вопроса и выбил телефон. Видео

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с жителями Соломенского района выбил телефон у одного из журналистов.

На кадрах видно, как Кличко в окружении людей отвечает на вопросы. После того как один из журналистов задал мэру вопрос о незаконной застройке в Платоновском переулке, градоначальник попытался выхватить гаджет из рук мужчины. Видеозапись инцидента опубликовали в «фейсбуке» проекта «Стоп коррупции».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Последний поединок Кличко провёл в сентябре 2012 года, когда победил Мануэля Чарра. Всего на счету украинского спортсмена 45 побед и два поражения в профессиональном боксе.