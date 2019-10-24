Виталий Кличко сорвался после неудобного вопроса и выбил телефон. Видео
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с жителями Соломенского района выбил телефон у одного из журналистов.
На кадрах видно, как Кличко в окружении людей отвечает на вопросы. После того как один из журналистов задал мэру вопрос о незаконной застройке в Платоновском переулке, градоначальник попытался выхватить гаджет из рук мужчины. Видеозапись инцидента опубликовали в «фейсбуке» проекта «Стоп коррупции».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Последний поединок Кличко провёл в сентябре 2012 года, когда победил Мануэля Чарра. Всего на счету украинского спортсмена 45 побед и два поражения в профессиональном боксе.
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