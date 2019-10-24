Волков пошутил, что ещё не выучил имя нового соперника на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал замену соперника на турнире UFC в Москве, который состоится 9 ноября. Изначально Волков должен был встретиться с бразильцем Джуниором дос Сантосом, но тот снялся с боя из-за бактериальной инфекции в ноге.

Волков выйдет в октагон с бывшим игроком в американский футбол Грегом Харди, который принял бой на коротком уведомлении.

«Оппонент сменился, выйдет другой соперник. Ещё не успел выучить его имя до конца (смеётся). Это очень популярный спортсмен в Америке, и, думаю, наш поединок будет таким же зрелищным и интересным», — сказал Волков в эфире «Русского радио».

В UFC у Харди четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.