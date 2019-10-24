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Макгрегор более чем на час опаздывает на собственную пресс-конференцию

Макгрегор более чем на час опаздывает на собственную пресс-конференцию
Бокс/ММА / ММА 0

Сегодня, 24 октября, в Москве должна состояться пресс-конференция с участием ирландского бойца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. Мероприятие должно было начаться в 10:30 мск, однако по состоянию на 11:55 мск боец ещё не появился перед журналистами.

Пресс-конференция Конора Макгрегора
Пресс-конференция Конора Макгрегора
Фото: Иван Ковалёв

Напомним, позавчера, 22 октября, Макгрегор провёл пресс-конференцию в Киеве, на которую опоздал более чем на три часа.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Последний бой ирландский спортсмен провёл в октябре 2018 года, когда в титульном поединке уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, который защитил чемпионство UFC в лёгкой весовой категории.

Нурмагомедов не станет провоцировать Макгрегора во время его визита в Москву
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