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Ломаченко дали статус франчайз-чемпиона WBC

Ломаченко дали статус франчайз-чемпиона WBC
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

WBC перевёл украинского легковеса Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) в статус франчайз-чемпиона, сообщает официальный сайт организации.

20-летний американский боксёр Девин Хэйни (23-0, 15 КО) в свою очередь переведён из статуса временного чемпиона в чемпионы полноценные.

Ломаченко завоевал вакантный титул WBC, победив в августе британца Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО) на арене O2 в Лондоне.

Статус франчайз-чемпиона присваивается большинством голосов управляющих Советом. Титул нельзя передать другому боксёру, он даётся конкретному бойцу.

После окончания карьеры франчайз-чемпион становится почётным чемпионом WBC. Также Совет будет согласовывать каждого оппонента для защиты титула с промоутером такого боксёра.

Ломаченко стал вторым боксёром, которого WBC наделил статусом франчайз-чемпиона, после мексиканца Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО).

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