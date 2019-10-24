Макгрегор: дарил Путину виски, но бутылку забрали, чтобы проверить на яд

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Макгрегор посетил Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, где и встретился с Путиным.

«Я второй раз в России и в Москве. Первый раз я был здесь во время чемпионата мира по футболу, и тогда я встречался здесь с Владимиром Путиным. Я подарил ему первую выпущенную бутылку Proper Twelve.

Попробовал ли он мой виски? Не знаю, но тогда бутылку забрала служба безопасности, чтобы проверить, нет ли там яда», — передаёт слова Макгрегора с пресс-конференции в Москве корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Последний бой ирландский спортсмен провёл в октябре 2018 года, когда в титульном поединке уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, который защитил чемпионство UFC в лёгкой весовой категории.