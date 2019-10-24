Макгрегор назвал дату возвращения в октагон

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал, когда вернётся в октагон. Последний бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года, когда уступил Хабибу Нурмагомедову, защитившему титул чемпиона организации в лёгком весе.

По словам Макгрегора, следующий бой он проведёт в январе 2020 года.

«18 января на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе я вернусь. Бой назначен, всё официально. Я знаю соперника, но не могу сказать, потому что, если скажу, UFC обязательно поменяет мне соперника», — передаёт слова Макгрегора с пресс-конференции в Москве корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения.