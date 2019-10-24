Макгрегор: не могу сказать, что ненавижу Хабиба. Может, мы и помиримся

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, прокомментировал отношение к Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону организации в лёгком весе.

«Москва и Россия заслуживают нашего реванша. Я бы не сказал, что ненавижу Хабиба. Это разгорячённое соперничество, и скоро оно разрешится. Возможно, когда-нибудь мы помиримся.

Этот бой должен состояться, должен состояться для русских людей. Это история Рокки, только не в кино, а жизни! Я хочу подарить эту историю русским людям, они этого заслужили!» — передаёт слова Макгрегора с пресс-конференции в Москве корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Последний бой ирландский спортсмен провёл в октябре 2018 года, когда в титульном поединке уступил Нурмагомедову, который защитил чемпионство UFC в лёгкой весовой категории.