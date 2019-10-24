Макгрегор: Емельяненко — Кокляев? Супер, посмотрю, спасибо, что сказали!

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, прокомментировал предстоящий поединок российского бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Емельяненко и Кокляев сразятся по правилам бокса на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября.

«А кто второй? Таскает тяжести? Вообще супер! Это то, что хочет видеть публика. Парень решил рискнуть, а публика такое очень любит. Это ключ к успеху.

Слушайте, мне стало интересно. Посмотрю бой, спасибо, что сказали!» — сказал Макгрегор на пресс-конференции в Москве.

Также Макгрегор рассказал, как дарил президенту России Владимиру Путину виски, назвал Хабиба Нурмагомедова трусом, но не исключил, что когда-нибудь они помирятся.

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