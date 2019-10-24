Безумные фанаты бегут толпой за машиной Макгрегора. Видео

Сегодня, 24 октября, в Москве состоялась пресс-конференция ирландского бойца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. По окончании мероприятия Макгрегор уехал на машине, но наиболее преданные поклонники его таланта продолжали преследовать спортсмена.

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На пресс-конференции Макгрегор рассказал, как дарил президенту России Владимиру Путину виски, сообщил, когда вернётся в октагон, назвал Хабиба Нурмагомедова трусом, но не исключил, что когда-нибудь они помирятся, а также признался, что его заинтересовал предстоящий поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения.

Макгрегор: Хабиб — трус и не дерётся за Россию. Где его флаг?