«Хабиб задницы нюхает». Макгрегор посмеялся над борьбой Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, нелестно отозвался о стиле ведения боя Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе. Нурмагомедов, чьей сильной стороной является борьба в партере, победил Макгрегора в октябре 2018 года и защитил чемпионство.

Макгрегора спросили, почему он не прилетел 7 сентября в Абу-Даби, чтобы понаблюдать за поединком Нурмагомедова и американца Дастина Порье, который также проиграл россиянину.

«Я положил Порье за 40 секунд, и мне было плевать. Хабиб задницы нюхает. Вам интересно на это смотреть? Если вам интересно, как пахнет мой кулак, спросите брата Хабиба», — сказал Макгрегор на пресс-конференции в Москве.

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