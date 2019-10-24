«Будем бить его, как били». Отец Хабиба — о стремлении Макгрегора к реваншу
Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал желание Конора Макгрегора второй раз выйти в октагон с его сыном. В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, применив болевой приём, и защитил чемпионский титул организации.
«Меня не удивляет, что он так себя ведёт даже после поражения. Пусть говорит, что хочет. Мы будем бить его дальше, как и били!
Он говорит, что Хабиб боится реванша. Но вы же понимаете, что такое реванш? У Хабиба ноль поражений, какой реванш? Конора избивали три раунда, он сдался, он стучал! О каком реванше здесь может идти речь? Реваншируют люди, которые уступили в равном бою, а он же сдался», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.
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