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Порье ждёт операция, он вернётся в октагон не раньше марта 2020 года

Порье ждёт операция, он вернётся в октагон не раньше марта 2020 года
Бокс/ММА / ММА 0

Бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье ожидает операция, сообщает MMAFighting. Порье беспокоит хроническая травма бедра, и спортсмен решил обратиться к хирургам, чтобы исправить эту проблему. Таким образом, возвращение Порье в октагон откладывается.

Вернуться к боям Порье сможет не раньше марта 2020 года. Свой последний поединок Дастин Порье провёл в сентябре текущего года на UFC 242 в Абу-Даби. Порье встречался в титульном поединке с российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде, успешно проведя вторую защиту титула в карьере.

Всего Порье провёл 32 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, потерпев в них шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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