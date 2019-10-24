Порье ждёт операция, он вернётся в октагон не раньше марта 2020 года

Бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье ожидает операция, сообщает MMAFighting. Порье беспокоит хроническая травма бедра, и спортсмен решил обратиться к хирургам, чтобы исправить эту проблему. Таким образом, возвращение Порье в октагон откладывается.
Вернуться к боям Порье сможет не раньше марта 2020 года. Свой последний поединок Дастин Порье провёл в сентябре текущего года на UFC 242 в Абу-Даби. Порье встречался в титульном поединке с российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде, успешно проведя вторую защиту титула в карьере.
Всего Порье провёл 32 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, потерпев в них шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
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