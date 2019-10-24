Шлеменко сообщил, что проведёт следующий бой в декабре

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведёт свой следующий бой в декабре 2019 года. Об этом Шлеменко сообщил в своих социальных сетях.



«Готовимся к своим боям и заодно учимся в РАНХиГС, драться мы будем в декабре», — написал Шлеменко в своём инстаграм-аккаунте.

Свой последний бой Шлеменко провёл 5 сентября 2019 года на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума. Шлеменко встречался с американцем Крисом Ханикаттом. Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу.



Для Шлеменко это было 12-е поражение в 61 поединке в профессиональных смешанных единоборствах. На счету Шлеменко 58 побед, ещё один поединок был признан несостоявшимся.