Харди собирается подать протест на аннулирование боя с Сосоли из-за ингалятора
Американский боец UFC Грег Харди собирается подать протест на решение признать недействительным результат его поединка с Беном Сосоли на прошедшем в Бостоне турнире UFC on ESPN 6.
Напомним, сначала победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
«Я пока в процессе осознания произошедшего. Для меня это в новинку. Кто-то может быть удивлён, но Грег Хади не знает абсолютно всего. Мне кажется, что в итоге мы с командой обратимся за помощью в суд. Пока могу лишь сказать, что я ничего не понимаю», — приводит слова Грега Харди BJPenn.
- 24 октября 2019
-
20:43
-
20:00
-
18:25
-
16:40
-
15:20
-
15:03
-
14:22
-
13:58
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
11:57
-
10:32
-
09:45
-
09:34
-
03:20
-
01:04
-
00:30
- 23 октября 2019
-
23:27
-
23:18
-
22:26
-
21:05
-
20:55
-
19:54
-
18:42
-
17:26
-
16:14
-
15:00
-
14:11
-
13:06
-
12:26
-
12:14
-
11:25
Партнерский контент