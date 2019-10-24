Харди собирается подать протест на аннулирование боя с Сосоли из-за ингалятора

Американский боец UFC Грег Харди собирается подать протест на решение признать недействительным результат его поединка с Беном Сосоли на прошедшем в Бостоне турнире UFC on ESPN 6.



Напомним, сначала победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.



«Я пока в процессе осознания произошедшего. Для меня это в новинку. Кто-то может быть удивлён, но Грег Хади не знает абсолютно всего. Мне кажется, что в итоге мы с командой обратимся за помощью в суд. Пока могу лишь сказать, что я ничего не понимаю», — приводит слова Грега Харди BJPenn.