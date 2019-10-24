Легендарный боец ММА Рэнди Кутюр перенёс сердечный приступ
Легенда смешанных единоборств, член Зала славы UFC Рэнди Кутюр перенёс сердечный приступ, сообщает TMZ. 56-летний бывший трёхкратный чемпион UFC после тренировки почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Врачи оказали спортсмену первую помощь, источники сообщают, что он полностью поправится.
Рэнди Кутюр провёл 30 поединков и одержал 19 побед. В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 129 30 августа 2011 года и проиграл Лиото Мачиде нокаутом. Дебютировал в смешанных единоборствах на турнире UFC 13 30 мая 1997 года.
Кутюр принял участие в съёмках нескольких блокбастеров в Голливуде, включая франшизу «Неудержимые». В настоящий момент запланировано его участие ещё в четырёх фильмах в США.
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