Легендарный боец ММА Рэнди Кутюр перенёс сердечный приступ

Легенда смешанных единоборств, член Зала славы UFC Рэнди Кутюр перенёс сердечный приступ, сообщает TMZ. 56-летний бывший трёхкратный чемпион UFC после тренировки почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Врачи оказали спортсмену первую помощь, источники сообщают, что он полностью поправится.



Рэнди Кутюр провёл 30 поединков и одержал 19 побед. В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 129 30 августа 2011 года и проиграл Лиото Мачиде нокаутом. Дебютировал в смешанных единоборствах на турнире UFC 13 30 мая 1997 года.



Кутюр принял участие в съёмках нескольких блокбастеров в Голливуде, включая франшизу «Неудержимые». В настоящий момент запланировано его участие ещё в четырёх фильмах в США.