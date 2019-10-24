Группа дагестанцев собралась у отеля, где остановился Макгрегор

Источник «Чемпионата» сообщил, что у гостиницы, в которой остановился Конор Макгрегор в Москве, собралась группа дагестанцев. В том же районе работает и ОМОН, контролирующий ситуацию и назревающий конфликт. Вероятно, причиной недовольства дагестанцев стали слова, сказанные Макгрегором на пресс-конференции.



«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерётся с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — заявил на пресс-конференции в Москве Макгрегор.



Вероятно, именно эти высказывания бывшего чемпиона UFC и могли стать причиной назревающего конфликта.

Макгрегор: Хабиб — трус и не дерётся за Россию. Где его флаг?