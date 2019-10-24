Минеев: Макгрегор нелестно высказался о дагестанцах. Вы знаете, где его найти

Российский боец Владимир Минеев прокомментировал слова, сказанные Конором Макгрегором на пресс-конференции в Москве. Минеев отметил, что Макгрегор остался безнаказанным за свои слова о трусости дагестанского народа.
«Сегодня в Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана — Конора Макгрегора. В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь. Что я хотел сказать: все люди, которые находились в тот момент в зале и аплодировали, конченые черти. Его друг Артём Лобов, который выходит под флагом России, — такой же, если позволяет ему так говорить.
Почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришёл из солидарности с Хабибом. А те, кто пришёл и пытался выказать недовольство, — им просто не дали этого сделать, потому что Макгрегора хорошо охраняли. Вы знаете, где его найти, если что», — сказал Минеев на видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте.
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Владимира Минеева.
- 25 октября 2019
-
00:35
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
21:42
-
20:43
-
20:00
-
18:25
-
16:40
-
15:20
-
15:03
-
14:22
-
13:58
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
11:57
-
10:32
-
09:45
-
09:34
-
03:20
-
01:04
-
00:30
- 23 октября 2019
-
23:27
-
23:18
-
22:26
-
21:05
-
20:55
-
19:54
-
18:42
-
17:26
-
16:14
-
15:00