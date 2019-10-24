Минеев: Макгрегор нелестно высказался о дагестанцах. Вы знаете, где его найти

Российский боец Владимир Минеев прокомментировал слова, сказанные Конором Макгрегором на пресс-конференции в Москве. Минеев отметил, что Макгрегор остался безнаказанным за свои слова о трусости дагестанского народа.



«Сегодня в Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана — Конора Макгрегора. В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь. Что я хотел сказать: все люди, которые находились в тот момент в зале и аплодировали, конченые черти. Его друг Артём Лобов, который выходит под флагом России, — такой же, если позволяет ему так говорить.

Почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришёл из солидарности с Хабибом. А те, кто пришёл и пытался выказать недовольство, — им просто не дали этого сделать, потому что Макгрегора хорошо охраняли. Вы знаете, где его найти, если что», — сказал Минеев на видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Владимира Минеева.