Дагестанцы устали ждать Макгрегора у отеля и начинают расходиться

Дагестанцы, ожидающие бойца смешанного стиля Конора Макгрегора у отеля «Ритц-Карлтон», начинают терять надежду, что смогут увидеть ирландца. Группа людей, вероятно, ожидавшая Конора, начинает редеть, при этом присутствующие не дают никаких комментариев на тему возможного конфликта.



Ранее на «Чемпионате» появилось видео того, как дагестанцы ждут Конора Макгрегора у отеля «Ритц-Карлтон». Вероятно, причиной недовольства дагестанцев стали слова, сказанные Макгрегором на пресс-конференции.



«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерётся с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — заявил на пресс-конференции в Москве Макгрегор.



Видео можно посмотреть на «Чемпионате».