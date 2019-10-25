Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дагестанцы устали ждать Макгрегора у отеля и начинают расходиться

Дагестанцы устали ждать Макгрегора у отеля и начинают расходиться
Бокс/ММА / ММА 0

Дагестанцы, ожидающие бойца смешанного стиля Конора Макгрегора у отеля «Ритц-Карлтон», начинают терять надежду, что смогут увидеть ирландца. Группа людей, вероятно, ожидавшая Конора, начинает редеть, при этом присутствующие не дают никаких комментариев на тему возможного конфликта.

Ранее на «Чемпионате» появилось видео того, как дагестанцы ждут Конора Макгрегора у отеля «Ритц-Карлтон». Вероятно, причиной недовольства дагестанцев стали слова, сказанные Макгрегором на пресс-конференции.

«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерётся с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — заявил на пресс-конференции в Москве Макгрегор.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Гаджиев: то, что произошло на пресс-конференции Макгрегора, — позор
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019