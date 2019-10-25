Макгрегор удалил вызывающий твит и начал перечислять имена бойцов

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор удалил твит, в котором назвал себя главным действующим лицом в ММА. «В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля «Ритц-Карлтон» в центре Москвы. Скоро увидимся», — написал Макгрегор в «Твиттере», позже удалив это сообщение.



Затем ирландец начал публиковать имена бойцов. Он вспомнил Зубайру Тухугова, Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова. Позже и эти твиты были удалены Макгрегором.



Напомним, в четверг поздно вечером у отеля, в котором остановился ирландский боец, прошла акция протеста — группа дагестанцев (около 100 человек) выражала возмущение словами ирландца в адрес Хабиба Нурмагомедова и дагестанского народа.



Несколько дагестанцев дали комментарий на тему происходящего, заявив, что Конор не выйдет к ним, так как знает о последствиях возможной встречи.