Махачев напомнил Макгрегору о поражении от Хабиба

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, напомнил Конору Макгрегору о поражении, которое тот потерпел в октябре 2018 года. В том поединке Нурмагомедов победил Макгрегора, применив болевой приём в четвёртом раунде, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.
На пресс-конференции в Москве, состоявшейся вчера, 24 октября, Макгрегор позволил себе выпады в адрес Нурмагомедова и Дагестана.
«В связи с последними событиями. Пройдёт ещё много лет, но вкус этой победы останется навсегда», — написал Махачев в «Инстаграме», прикрепив пост к видео, сделанному сразу после победы Нурмагомедова над Макгрегором.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Махачева.
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