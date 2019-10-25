Бетербиев прокомментировал ошибку с флагом Канады вместо России в титрах
Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям IBF и WBC, отреагировал на ошибку в титрах во время телетрансляции его поединка с украинцем Александром Гвоздиком, состоявшегося 18 октября. В титрах напротив фамилии Бетербиева поставили флаг Канады, а не России.
На протяжении нескольких лет Бетербиев живёт и тренируется в Монреале.
«Я об этом узнал только после боя. Не знаю, почему так было сделано, но у меня нет гражданства Канады — лишь вид на жительство.
Гражданство у меня только российское. Всегда выступал и продолжаю выступать исключительно за Россию», — приводят слова Бетербиева «Известия».
На счету Бетербиева 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед.
Бетербиев поблагодарил Гвоздика за бой
- 25 октября 2019
-
11:01
-
10:05
-
09:25
-
08:57
-
03:26
-
02:24
-
01:57
-
01:44
-
01:27
-
00:35
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
21:42
-
20:43
-
20:00
-
18:25
-
16:40
-
15:20
-
15:03
-
14:22
-
13:58
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
11:57
-
10:32
-
09:45
-
09:34
-
03:20
-
01:04
-
00:30
- 23 октября 2019
-
23:27
Партнерский контент