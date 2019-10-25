Бетербиев прокомментировал ошибку с флагом Канады вместо России в титрах

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям IBF и WBC, отреагировал на ошибку в титрах во время телетрансляции его поединка с украинцем Александром Гвоздиком, состоявшегося 18 октября. В титрах напротив фамилии Бетербиева поставили флаг Канады, а не России.

На протяжении нескольких лет Бетербиев живёт и тренируется в Монреале.

«Я об этом узнал только после боя. Не знаю, почему так было сделано, но у меня нет гражданства Канады — лишь вид на жительство.

Гражданство у меня только российское. Всегда выступал и продолжаю выступать исключительно за Россию», — приводят слова Бетербиева «Известия».

На счету Бетербиева 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед.