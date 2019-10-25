Бетербиев: советы Хабиба мне не нужны

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям IBF и WBC, рассказал, что действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вряд ли может научить его чему-то новому в боксе, но признал, что и сам не смог бы подсказать ему что-то, что касается смешанных единоборств.

«Он всё-таки младше меня. И вряд ли может в боксе дать мне какие-то советы. Но Хабиб — хороший боец. Он добился высоких результатов. И, думаю, в его деле я тоже не смог бы ему что-то подсказать», — цитируют Бетербиева «Известия».

По словам Бетербиева, живущего в Канаде, он вовсе не стремится к популярности, которой пользуется Нурмагомедов.

«Нет. Я вообще не люблю всё это. Мне больше по душе то, что делаю на ринге, чем моменты, как сейчас, когда столько внимания ко мне и такой интерес со стороны журналистов.

Отношусь к этому делу как к работе, которая у меня есть на сегодня. Но все мои мысли не о том, как добиться популярности, а о победе на ринге», — добавил он.