Кокляев показал, как выглядел в 2004 году

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фотографию 2004 года, на которой изображён он и его товарищи по тренировкам. В 2004 году Кокляеву исполнилось 26 лет.
«Сегодня приснилось, что опять поднимаю штангу. Не камни, не покрышки от К-700, не буксировка негабаритная, не подъём брёвен, не гантели, а именно собрался делать рывок. На штанге, по памяти, чуть более 200 кг.
Выводил на помост меня мой друг по сборной Асламбек Эдиев. Эти 200 с лишним во сне, кстати, я поднял, тебе спасибо», — подписал фотографию Кокляев, который на снимке стоит крайний справа.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
- 25 октября 2019
-
14:00
-
13:40
-
13:10
-
12:07
-
11:25
-
11:01
-
10:05
-
09:25
-
08:57
-
03:26
-
02:24
-
01:57
-
01:44
-
01:27
-
00:35
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
21:42
-
20:43
-
20:00
-
18:25
-
16:40
-
15:20
-
15:03
-
14:22
-
13:58
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
11:57
-
10:32
-
09:45