Кокляев показал, как выглядел в 2004 году

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фотографию 2004 года, на которой изображён он и его товарищи по тренировкам. В 2004 году Кокляеву исполнилось 26 лет.

«Сегодня приснилось, что опять поднимаю штангу. Не камни, не покрышки от К-700, не буксировка негабаритная, не подъём брёвен, не гантели, а именно собрался делать рывок. На штанге, по памяти, чуть более 200 кг.

Выводил на помост меня мой друг по сборной Асламбек Эдиев. Эти 200 с лишним во сне, кстати, я поднял, тебе спасибо», — подписал фотографию Кокляев, который на снимке стоит крайний справа.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмены сразятся по правилам бокса.



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