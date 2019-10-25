Гвоздик отреагировал на поражение от Бетербиева знаменитой фразой Терминатора

Украинский боксёр Александр Гвоздик, выступающий в полутяжёлой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фотографию героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор» со знаменитой фразой I'll be back («Я вернусь». — Прим. «Чемпионата»), после того как в минувшие выходные проиграл в титульном поединке российскому боксёру Артуру Бетербиеву, отобравшему у соперника чемпионский пояс WBC.
«К сожалению, не всегда всё идёт по спланированному сценарию, но главное — сделать соответствующие выводы и двигаться дальше!
Поздравляю Артура с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернёмся сильнее, чем были!» — подписал боксёр фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Гвоздика.
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