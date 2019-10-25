Отель с Макгрегором взяли под усиленную охрану

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность около отеля в центре Москвы, в котором проживает бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор, сообщает ТАСС.

Вчера, 24 октября, Макгрегор, давший пресс-конференцию в Москве, объявил, что живёт в отеле в центре города. С вечера четверга и до настоящего момента у отеля находятся порядка 100 человек, среди которых есть поклонники Макгрегора, а также люди, которые негативно отреагировали на оскорбления ирландца в адрес жителей Дагестана. Также Конор назвал трусом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Сообщается, что в пятницу боец должен покинуть Москву.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 4 поражения.

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