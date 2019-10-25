Макгрегор: Хабиб, если ты думаешь о том, где меня найти, то я сижу у Урганта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб, если ты думаешь о том, где меня найти, вот он я. Сижу здесь, у Урганта, задрав ноги на его стол. О да! Вам не стоит приглашать его сюда», — сказал Макгрегор в программе «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.

Напомним, в последнее время активизировались слухи о том, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор проведут реванш в Москве. Их первая встреча состоялась в октябре 2018 года на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада). Тогда россиянин заставил сдаться соперника в четвёртом раунде и защитил пояс чемпиона. Макгрегор с тех пор больше не появлялся в октагоне.