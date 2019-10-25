Отец Нурмагомедова обвинил российские СМИ в поддержке Макгрегора
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на скандальную ситуацию вокруг экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, который в ходе пресс-конференции в Москве оскорбил представителей Дагестана.
«Он ударил человека, который старше его отца, его обвиняют в насилии над женщиной, он ещё и рекламирует спиртное? Неужели после этого всего ко мне вопросы?
СМИ и те, кто его пригласил, поддакивают Макгрегору. Вы не должны поддерживать его, вы гражданин России. Если бы вас, гражданина России, начали оскорблять, то я бы остановил людей. А вы этого не делаете. Он оскорблял народ и людей, которые вместе с советским народом защищали нашу родину», — цитирует Нурмагомедова-старшего РБК-Спорт.
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