Макгрегор хочет устроить бой с акционером UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что хотел бы провести бой с известным актёром, двукратным номинантом на премию «Оскар» и одним из держателей акций промоушена UFC Марком Уолбергом.
«Я действительно хочу устроить бой с Марком Уолбергом. У него есть доля в компании, за которую я выступаю. Для этой компании я сделал очень многое, приношу им огромные деньги. Это самая большая спортивная франшиза. Я столько всего им сделал, а знаете, сколько у меня акций? Ноль! Я поднял их с колен.
У Марка Уолберга, который ни дня в своей жизни не бился в октагоне, есть акции. Это смешно. Помню тот день в апреле, когда мне в голову пришла мысль: я потом и кровью создал эту компанию и тоже достоин получить акции. У Уолберга есть акции — значит мы должны подраться. Подраться с Цукербергом? А давайте тоже», — сказал ирландец в программе «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.
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