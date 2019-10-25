Менеджер Яна: бой с Фейбером повысит популярность Петра в США
14 декабря российский боец Пётр Ян, выступающий в легчайшем дивизионе, выступит на турнире UFC 245, где встретится с четырёхкратным претендентом на титул Юрайей Фейбером. По мнению менеджера Петра Саята Абдрахманова, поединок с таким соперником будет способствовать росту популярности Яна.
«Переговоры с Фэйбером шли очень долго. Он просил новый контракт и очень высокий гонорар, если UFC хотят видеть его бой с Петей. Разговоров о том, что бой будет претендентским, не было. Что касается Мораеса, то он изначально хотел подраться с Алду. В итоге все получили то, что хотели. Для Пети этот бой очень важен. Он повысит его популярность и узнаваемость именно в США и выведет Петра на новый уровень», — приводит слова функционера Sport24.
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