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В команде Сауля Альвареса не против организовать бой с Бетербиевым

В команде Сауля Альвареса не против организовать бой с Бетербиевым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес в 2020 году может провести поединок с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым.

«Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо назвал мне несколько потенциальных соперников Сауля на май 2020 года. Он назвал Геннадия Головкина, но также включил в список Джермелла Чарло и Билли Джо Сондерса. Кроме того, добавил, что они не возражают против боя с Артуром Бетербиевым», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Лэнс Пуджмайер.

Напомним, 2 ноября 2019 года Сауль Альварес дебютирует в полутяжёлом весе. Мексиканец встретится с чемпионом мира по версии WBO в этом дивизионе Сергеем Ковалёвым.

Напомним, Бетербиев 19 октября нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям.

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