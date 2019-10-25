Дочь известного бойца UFC пропала без вести

Боец UFC в тяжёлом весе Уолт Харрис обратился к подписчикам в социальной сети «Инстаграм» с призывом посодействовать в поисках его пропавшей дочери.

«Пожалуйста, помогите найти мою дочь — Аню Бланшар. Она пропала, я в Оберне. Любую информацию. Звоните мне или в полицию. Пожалуйста, делитесь этой информацией», — написал Харрис.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Харриса в «Инстаграме».

По информации портала Crime Online, в последний раз Бланшар видели поздним вечером в среду, когда она общалась по телефону со знакомым. Полиция также обратилась к общественности с призывом оказать помощь в поисках девятнадцатилетней девушки.

Харрис известен победой над Алексеем Олейником, а также боями с Фабрисиу Вердумом и Шамилем Абдурахимовым.