Дочь известного бойца UFC пропала без вести

Боец UFC в тяжёлом весе Уолт Харрис обратился к подписчикам в социальной сети «Инстаграм» с призывом посодействовать в поисках его пропавшей дочери.
«Пожалуйста, помогите найти мою дочь — Аню Бланшар. Она пропала, я в Оберне. Любую информацию. Звоните мне или в полицию. Пожалуйста, делитесь этой информацией», — написал Харрис.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Харриса в «Инстаграме».
По информации портала Crime Online, в последний раз Бланшар видели поздним вечером в среду, когда она общалась по телефону со знакомым. Полиция также обратилась к общественности с призывом оказать помощь в поисках девятнадцатилетней девушки.
Харрис известен победой над Алексеем Олейником, а также боями с Фабрисиу Вердумом и Шамилем Абдурахимовым.
- 25 октября 2019
-
21:45
-
20:59
-
20:15
-
19:15
-
19:03
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:40
-
16:13
-
15:31
-
14:00
-
13:40
-
13:10
-
12:07
-
11:25
-
11:01
-
10:05
-
09:25
-
08:57
-
03:26
-
02:24
-
01:57
-
01:44
-
01:27
-
00:35
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
21:42
-
20:43
-
20:00