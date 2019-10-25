Гэтжи предложил Макгрегору провести поединок в январе 2020 года

Боец UFC Джастин Гэтжи раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора за подбор потенциальных соперников и предложил ему встретиться в январе 2020 года.
«Сначала ты говоришь о поединке с бойцом легчайшего веса, а теперь речь идёт о парне, которого я побил в предыдущем бою. Могу подраться с тобой в январе. Конор, давай покажем миру, какой ты маленький трус. Не буду забирать твою шею, когда ты мне её отдашь», — написал американец на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, не так давно Конор Макгрегор изъявил желание провести поединок с Фрэнки Эдгаром, позже появилась информация, что соперником ирландца может стать Дональд Серроне, который не так давно проиграл Гэтжи. Напомним, Макгрегор признался, что планирует вернуться в октагон в январе 2020 года.
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