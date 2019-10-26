Кадыров встретился с Бетербиевым и вручил ему ключи от нового автомобиля

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл встречу с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым. Политик признался, что беседа с боксёром прошла в тёплой атмосфере. Кадыров поздравил Бетербиева с завоеванием второго титула и вручил ему ключи от автомобиля, подаренного федерациями бокса России и Чеченской республики.
«Дорогие друзья! В Грозный прибыл обладатель двух чемпионских поясов по версиям IBF и WBC, воспитанник РСК «Ахмат» Артур Бетербиев. В главном бою боксёрского вечера в Филадельфии (США) он нокаутировал опытного боксера Александра Гвоздика из Украины. Теперь на счету нашего спортсмена 15 досрочных побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Это огромный подарок для любителей бокса Чечни и всей России. Чечня торжественно встретила чемпиона. Артура Бетербиева чествовал весь Грозный, тысячи молодых людей именитые спортсмены, молодёжь, болельщики. Он привёз на родину два чемпионских пояса! И это заслуживает огромного уважения.
У нас состоялась очень тёплая беседа. Я с большим удовольствием поздравил Артура и вручил ключи от автомобиля, подаренного Федерациями бокса РФ и ЧР. Я помню, как много лет назад Артур приехал в наш боксёрский клуб в Гудермесе, будучи совсем юным мальчиком. Артур упорно тренировался, с каждым днём закалял дух и совершенствовал навыки. Теперь он является одним из самых боксёров мира. Уверен, что это только начало большого и славного пути Артура Бетербиева в спорте", — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме».
Видео встречи Рамзана Кадырова с Артуром Бетербиевым можно посмотреть на странице политика в «Инстаграме».
- 26 октября 2019
-
00:42
-
00:35
- 25 октября 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:45
-
20:59
-
20:15
-
19:15
-
19:03
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:40
-
16:13
-
15:31
-
14:00
-
13:40
-
13:10
-
12:07
-
11:25
-
11:01
-
10:05
-
09:25
-
08:57
-
03:26
-
02:24
-
01:57
-
01:44
-
01:27
-
00:35
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55