Макгрегор: Чак Норрис круче Стивена Сигала, а Ван Дамм победил бы Джеки Чана

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о легендарных актёрах, имеющих непосредственное отношение к миру единоборств. Ирландец порассуждал на тему возможных боёв с участием Стивена Сигала, Чака Норриса, Жан-Клод ван Дамма, Джеки Чана и других.
«Сигал или Норрис? Знаете, с Сигалом лучше не связываться. Но я бы, наверное, назвал Норриса. Сигал — гражданин России? Я всё равно выбираю Норриса, потому что его всё-таки тренировал великий Ли. Стивен, конечно, тоже крутой. Люди считают, что он просто актёр, но это феноменальный боец.
Стейтем, Шварцнеггер или Сталлоне? Очень сложно. Я дружу со Шварценеггером и Сталлоне и не хотел бы выбирать кого-то одного. У Стейтема отличные удары, а Сталлоне больше боксёр. Ну а Шварценеггер — это мускулы. Поэтому сложно выбирать.
Бой Ван Дамма и Джеки Чана? Ван Дамм. Думаю, он бы победил в этой дуэли. Что касается встречи Халка Хогана и Дуэйна Джонсона, то, наверное, Хоган в лучшие годы победил бы. Но сейчас, конечно, сильнее Джонсон. Когда Халк был на подъёме, он был феноменален. Так что здесь тоже сложно выбрать", — сказал Макгрегор в программе «Вечерний Ургант» в эфире «Первого канала».
- 26 октября 2019
-
00:42
-
00:35
- 25 октября 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:45
-
20:59
-
20:15
-
19:15
-
19:03
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:40
-
16:13
-
15:31
-
14:00
-
13:40
-
13:10
-
12:07
-
11:25
-
11:01
-
10:05
-
09:25
-
08:57
-
03:26
-
02:24
-
01:57
-
01:44
-
01:27
-
00:35
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55