Мир победил Нельсона, бой Хагера и Гарретта признан несостоявшимся

Американский боец Bellator Фрэнк Мир одержал победу над Роем Нельсоном в главном поединке турнира Bellator 231. Встреча продлилась все отведённые три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Миру.
Это был второй поединок бойцов — ранее они встречались в 2011 году на турнире UFC 230, и тогда победу также одержал Мир единогласным решением судей.
В соглавном поединке турнира Эд Рут победил Джейсона Джексона раздельным решением судей.
Bellator 231. Основной кард
Фрэнк Мир — Рой Нельсон — победа Мира единогласным решением судей
Эд Рут — Джейсон Джексон — победа Рута раздельным решением судей
Илара Джоанн — Бек Роулингс — победа Джоанн приёмом во втором раунде
Энтони Гарретт — Джейк Хэгер — бой признан несостоявшимся из-за удара в пах
Предварительный кард
Фуми Нкута — Эдриен Хэли — победа Нкуты единогласным решением судей
Коннор Диксон — Орхан Исматадзе — победа Диксона приёмом в первом раунде
Киллис Мота — Мандел Налло — победа Моты техническим нокаутом в третьем раунде
Джесси Мил — Талита Ногейра — победа Мил раздельным решением судей
Стив Маури — Гокхан Сарикам — победа Маури приёмом во втором раунде
Далтон Роста — Клод Уилкокс — победа Росты техническим нокаутом в третьем раунде
Тим Кэрон — Лукас Борджес — победа Кэрона единогласным решением судей
Джонатан Мэнли — Тьягу Оливейра — победа Мэнли единогласным решением судей
Элиза Рид — Ребекка Бриггман — победа Рил техническим нокаутом в первом раунде.
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