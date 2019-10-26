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Блогер рассказал, почему кинул в Макгрегора бутылку

Блогер рассказал, почему кинул в Макгрегора бутылку
Бокс/ММА / ММА 0

Блогер Нариман рассказал, почему он кинул бутылку в ирландского бойца ММА, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях. Инцидент произошёл на официальном мероприятии с журналистами в Москве. В ходе встречи с блогерами из толпы в Конора бросили бутылку, но цели она не достигла.

Нариман, кинувший бутылку в Макгрегора, опубликовал в своём «инстаграме» запись диалога с бойцом.

— Конор, ты помнишь, что ты вчера сказал о дагестанцах?

— Да, помню.

— Если ты ненавидишь Хабиба и его команду, зачем ты так говоришь о всём дагестанском народе?

— Я скажу тебе почему. Они продавали в магазинах курицу с изображением моего лица. Они выразили мне неуважение.

— Мой отец, мой брат — ты считаешь их всех трусами?

— Да, считаю.

— Почему они трусы? (Бросил в него бутылку.) Что тебе сделал мой отец или брат, что ты их назвал трусами?

— Заткнись, придурок.

«Это всё что он смог ответить на логичный вопрос. Я не знаю как передать словами, те чувства и эмоции, что бы вы поняли почему так получилось, почему я хотел именно лично спросить про эти слова, после первого дня его пресс-конференции!» — написал Нариман в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Наримана.

Напомним, 24 октября, Макгрегор на пресс-конференции в Москве оскорбил представителей Дагестана. Те в свою очередь не стали терпеть обиду и собрались возле гостиницы, в которой остановился экс-чемпион.

В Макгрегора кинули бутылкой на встрече с блогерами в Москве
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