Блогер рассказал, почему кинул в Макгрегора бутылку

Блогер Нариман рассказал, почему он кинул бутылку в ирландского бойца ММА, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях. Инцидент произошёл на официальном мероприятии с журналистами в Москве. В ходе встречи с блогерами из толпы в Конора бросили бутылку, но цели она не достигла.



Нариман, кинувший бутылку в Макгрегора, опубликовал в своём «инстаграме» запись диалога с бойцом.



— Конор, ты помнишь, что ты вчера сказал о дагестанцах?



— Да, помню.



— Если ты ненавидишь Хабиба и его команду, зачем ты так говоришь о всём дагестанском народе?



— Я скажу тебе почему. Они продавали в магазинах курицу с изображением моего лица. Они выразили мне неуважение.



— Мой отец, мой брат — ты считаешь их всех трусами?



— Да, считаю.



— Почему они трусы? (Бросил в него бутылку.) Что тебе сделал мой отец или брат, что ты их назвал трусами?



— Заткнись, придурок.

«Это всё что он смог ответить на логичный вопрос. Я не знаю как передать словами, те чувства и эмоции, что бы вы поняли почему так получилось, почему я хотел именно лично спросить про эти слова, после первого дня его пресс-конференции!» — написал Нариман в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Наримана.



Напомним, 24 октября, Макгрегор на пресс-конференции в Москве оскорбил представителей Дагестана. Те в свою очередь не стали терпеть обиду и собрались возле гостиницы, в которой остановился экс-чемпион.