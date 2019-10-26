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USADA полностью оправдало Нейта Диаза, он сможет выступить на UFC 244

USADA полностью оправдало Нейта Диаза, он сможет выступить на UFC 244
Бокс/ММА / ММА 0

Нейт Диаз сможет принять участие в турнире UFC 244, сообщает MMAFighting. Ранее стало известно, что допинг-проба бойца дала положительный результат. Диаз на это отреагировал отказом от участия в турнире до тех пор, пока UFC и USADA не разберутся с ситуацией, и отметил, что он не принимал запрещённых препаратов.

По заявлениям представителя UFC, вещество LGD-4033, обнаруженное в допинг-пробе Диаза, присутствовало в образце в крайне малой концентрации и попало в организм с поливитаминами, которые принимал Диаз. Концентрация вещества в крови Диаза была в 10 тысяч раз меньше терапевтической дозы препарата.

USADA заявила, что Диаз не нарушал антидопинговой политики и сможет принять участие в предстоящем турнире.

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