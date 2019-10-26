USADA полностью оправдало Нейта Диаза, он сможет выступить на UFC 244
Нейт Диаз сможет принять участие в турнире UFC 244, сообщает MMAFighting. Ранее стало известно, что допинг-проба бойца дала положительный результат. Диаз на это отреагировал отказом от участия в турнире до тех пор, пока UFC и USADA не разберутся с ситуацией, и отметил, что он не принимал запрещённых препаратов.
По заявлениям представителя UFC, вещество LGD-4033, обнаруженное в допинг-пробе Диаза, присутствовало в образце в крайне малой концентрации и попало в организм с поливитаминами, которые принимал Диаз. Концентрация вещества в крови Диаза была в 10 тысяч раз меньше терапевтической дозы препарата.
USADA заявила, что Диаз не нарушал антидопинговой политики и сможет принять участие в предстоящем турнире.
- 26 октября 2019
-
09:55
-
08:05
-
07:03
-
00:42
-
00:35
- 25 октября 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:45
-
20:59
-
20:15
-
19:15
-
19:03
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:40
-
16:13
-
15:31
-
14:00
-
13:40
-
13:10
-
12:07
-
11:25
-
11:01
-
10:05
-
09:25
-
08:57
-
03:26
-
02:24
-
01:57
-
01:44
-
01:27
Партнерский контент