USADA полностью оправдало Нейта Диаза, он сможет выступить на UFC 244

Нейт Диаз сможет принять участие в турнире UFC 244, сообщает MMAFighting. Ранее стало известно, что допинг-проба бойца дала положительный результат. Диаз на это отреагировал отказом от участия в турнире до тех пор, пока UFC и USADA не разберутся с ситуацией, и отметил, что он не принимал запрещённых препаратов.



По заявлениям представителя UFC, вещество LGD-4033, обнаруженное в допинг-пробе Диаза, присутствовало в образце в крайне малой концентрации и попало в организм с поливитаминами, которые принимал Диаз. Концентрация вещества в крови Диаза была в 10 тысяч раз меньше терапевтической дозы препарата.



USADA заявила, что Диаз не нарушал антидопинговой политики и сможет принять участие в предстоящем турнире.