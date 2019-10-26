Прогрейс оказался тяжелее Тейлора в преддверии финала WBSS
Накануне в Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания и дуэль взглядов участников боксёрского шоу, в главном событии которого поединок проведут чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс и чемпион IBF Джош Тейлор.
По итогам взвешивания Прогрейс оказался на 200 грамм тяжелее оппонента — 63,5 кг против 63,3 кг у Тэйлора.
Победитель этого поединка, помимо двух поясов, получит Кубок Мохаммеда Али — этот поединок является финальным в Мировой боксёрской суепрсерии в первом полусреднем весе.
Прогрейс провел в карьере 24 поединка, одержав 24 победы. На счету Тейлора 15 поединков, в которых он так же не проигрывал ни разу.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Matchroom Boxing.
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