UFC опубликовала постер турнира UFC 244, на котором встретятся Усман и Ковингтон

В твиттер-аккаунте UFC был опубликован официальный постер турнира UFC 244, на котором пройдут сразу два титульных поединка: Камару Усман будет защищать титул в полусреднем весе в поединке с Колби Ковингтоном, а Макс Холлоуэй и Алекс Волкановски подерутся за титул в полулёгком весе.

Усман последний бой в UFC провёл в марте 2019 года, соперником был Тайрон Вудли. Камару победил единогласным решением судей. На его счету 16 боёв в смешанных единоборствах: 15 побед и одно поражение.



У Ковингтона такая же статистика выступлений: 15 побед и одно поражение. Последний бой он провёл в августе и победил Робби Лоулера единогласным решением судей.



В последний раз в октагон Алекс Волкановски выходил в мае 2019 года и единогласным решением судей победил бразильского бойца Жозе Алду. Макс Холлоуэй в последний раз проводил защиту титула в полулёгком весе на турнире UFC 240 27 июля 2019 года, Макс победил Фрэнки Эдгара.