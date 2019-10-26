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Евлое победил Барцолу, Павлович нокаутировал Грина

Евлое победил Барцолу, Павлович нокаутировал Грина
Бокс/ММА / ММА 0

Российские бойцы UFC Мовсар Евлоев и Сергей Павлович одержали победы в поединках на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре. Оба бойца провели свои поединки в предварительном карде соревнований.

Сергей Павлович встретился с американце Морисом Грином. Бой завершился уже на третьей минуте — Павлович уже в начале боя отправил соперника в нокдаун и доминировал на протяжении всего стартового отрезка боя. Одну из комбинаций Павлович смог довести до завершения и судья остановил поединок.

Евлоеву в поединке с Энрике Барцолой потребовались все три раунда — россиянин выглядел сильнее соперника и судьи единогласно отдали победу Евлоеву.

Напомним, в главном поединке турнира встретятся Бен Аскрен и Демиан Майя.

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