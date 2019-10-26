Нурмагомедов-старший предложил провести бой между Макгрегором и Махачевым

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предложил провести поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и российским бойцом Исламом Махачевым.



«Дайте Исламу Махачеву Конора, у меня есть другой план что с ним делать! На протяжении многих лет я говорил, что буду делать, а потом делал. Это будет раунд внизу, в партере, второй раунд — смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его в стойке», — написал Абдулманап Нурмагомедов на своей странице в «инстаграме».

Ранее Нурмагомедов-старший обвинил российские СМИ в поддержке Макгрегора, после того как ирландец на пресс-конференции в Москве оскорбил представителей Дагестана.