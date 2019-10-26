Нурмагомедов-старший предложил провести бой между Макгрегором и Махачевым
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предложил провести поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и российским бойцом Исламом Махачевым.
«Дайте Исламу Махачеву Конора, у меня есть другой план что с ним делать! На протяжении многих лет я говорил, что буду делать, а потом делал. Это будет раунд внизу, в партере, второй раунд — смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его в стойке», — написал Абдулманап Нурмагомедов на своей странице в «инстаграме».
Ранее Нурмагомедов-старший обвинил российские СМИ в поддержке Макгрегора, после того как ирландец на пресс-конференции в Москве оскорбил представителей Дагестана.
Отец Нурмагомедова обвинил российские СМИ в поддержке Макгрегора
- 26 октября 2019
-
15:46
-
14:31
-
13:39
-
12:51
-
11:02
-
09:55
-
08:05
-
07:03
-
00:42
-
00:35
- 25 октября 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:45
-
20:59
-
20:15
-
19:15
-
19:03
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:40
-
16:13
-
15:31
-
14:00
-
13:40
-
13:10
-
12:07
-
11:25
-
11:01
-
10:05
-
09:25
-
08:57
Партнерский контент