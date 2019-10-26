Салихов одержал третью победу в UFC

Российский боец UFC Муслим Салихов одержал победу над аргентинцем Лауреано Старополи в бою основного карда турнира UFC Fight Night 162. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу владевшему преимуществом на протяжении всего боя россиянину. Для Салихова эта победа стала третьей в UFC.



UFC Fight Night 162. Основной кард



Дэмиан Майя — Бен Аскрен

Майкл Джонсон — Стиви Рэй

Фрэнк Камачо — Бенил Дариуш

Сирил Гейн — Дон Тэйл Мэйес — победа Гейна приёмом в третьем раунде

Муслим Салихов — Лауреано Старополи — победа Салихова единогласным решением судей



Предварительный кард



Ранда Маркос — Эшли Йодер — победа Маркос раздельным решением судей

Рафаэль Физиев — Алекс Уайт — победа Физиева единогласным решением судей

Мовсар Евлоев — Энрике Барцола — победа Евлоева единогласным решением судей

Сергей Павлович — Морис Грин — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде

Лома Лукбунми — Александра Албу — победа Лукбунми раздельным решением судей

Рафаэль Пессоа Нуньес — Джефф Хбюз — победа Пессон Нуньес единогласным решением судей