Макгрегор: хотел бы провести бой с 50 Cent

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о непростых взаимоотношениях с американским рэпером Кёртисом Джексоном, более известным под псевдонимом 50 Cent, и признался, что хотел бы с ним провести бой.
«Пока мы шли к бою с Мейвезером, я использовал его как инструмент. Он был инструментом, продвигающим мой бой. Знал, что он связан с Флойдом, и он время от времени писал обо мне в Интернете. Таким образом мы привлекли большую аудиторию, и я ему благодарен. Но затем он продолжил писать обо мне в социальных сетях, в частности в „Инстаграме“. Он постоянно делал мемы обо мне.
Когда бы я ни заходил в Интернет, я видел новые тупые мемы от 50 Cent. Однажды я написал ему: «Пожилой человек сидит в Интернете и создаёт мемы». После этого он заблокировал меня, и я всё ещё в чёрном списке. Так что если бы мне пришлось выбирать бой с кем-то из знаменитостей, я бы хотел провести поединок с ним», — приводит слова ирландца The Sun.
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