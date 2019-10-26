Аскрен и Майя получили бонус за лучший бой вечера
Сегодня, 26 октября, в Сингапуре завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. По его итогам промоушен распределил между бойцами традиционные бонусы. Дополнительное вознаграждение в размере $ 50 тыс. каждый получили участники главного события вечера Бен Аскрен и Демиан Майя. Их противостояние было признано лучшим боем вечера, сообщает MMA Fighting. Напомним, победу удушающим приёмом в третьем раунде одержал Майя.
Бонус на ту же сумму получил Бенейл Дариуш, который нокаутировал Фрэнка Камачо. Яркая победа была номинирована на лучшее выступление вечера. Наряду с ней лучшим выступлением вечера была признана также победа тяжеловеса Сириля Гейна. Француз нокаутировал американца Дон'Тейла Мэйса.
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