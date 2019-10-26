Бывшая порноактриса дебютировала в Bellator с тяжёлого поражения

Ранним утром 26 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В его предварительном карде прошло несколько поединков среди женщин. В одном из них встретились Элиза Рид и Ребекка Бригман. Поединок не привлёк бы внимания общественности, если бы не один нюанс: 25-летняя Бригман в недавнем прошлом снималась в фильмах для взрослых и более известна под псевдонимом Орион Старр.

Бригман лишь недавно увлеклась смешанными единоборствами и вплотную посвятила себя тренировкам. Впрочем, это не помогло ей избежать сокрушительного поражения в первом бою в Bellator — Рид тотально доминировала и обрушила на Бригман шквал атак. В итоге рефери зафиксировал победу Элизы техническим нокаутом в конце первого раунда.