Чисора досрочно победил Прайса

В Лондоне проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет финальная встреча турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между Реджисом Прогрейсом и Джошем Тэйлором. В андеркарде этого боя выступили известные британские тяжеловесы — экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора и Дэвид Прайс.

Чисора с первых минут боя захватил инициативу и постоянно прессинговал более высокого соперника. Дереку удавалось легко выходит на удобную для себя дистанцию и обрушивать на прайса град ударов. В конце третьего раунда Чисора здорово потряс оппонента, но тот устоял. В следующей трёхминутке Чисора отправил соперника в нокдаун. Прайс показывал, что способен продолжать, но его команда остановила избиение своего подопечного.

Чисора одержал третью победу кряду. Ранее он победил Сенада Гаши и нокаутировал экс-претендента на титул чемпиона мира Артура Шпильку.