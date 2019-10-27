Тэйлор победил Прогрейса и стал чемпионом WBSS

В Лондоне прошёл финал второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе. За чемпионские титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF, а также титул WBC Diamond сразились Джош Тэйлор и Реджис Прогрейс.

Бой продлился все 12 раундов. Решением большинства судей победу одержал Тэйлор (114:114, 115:113, 117:112).

Таким образом, Тэйлор одержал свою 16-ю победу, 12 из которых были досрочными.

Теперь Тэйлор является чемпионом IBF и WBA, а также победителем второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии.

Также победитель турнира получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $ 10 млн.

30-летний Прогрейс потерпел первое поражение в 25 боях.