Макдональд не смог отстоять чемпионский пояс Bellator в бою с Лимой

В ночь на 27 октября (мск), в Анкасвилле (Коннектикут, США) прошёл турнир Bellator 232. Главным событием вечера стал бой между Рори Макдональдом и Дугласом Лимой в рамках финала Гран-при в полусредней весовой категории.

Чемпион Bellator в полусредней весовой категории Макдональд не смог отстоять титул в поединке с экс-чемпионом Лимой. Единогласным судейским решением победу в бою одержал Дуглас Лима (50-45, 50-45, 49-46).

Таким образом, Лима вернул себе чемпионский пояс, а также заработал $1 млн.

Напомним, в январе Макдональд и Лима провели первое очное противостояние и тогда судьи присудили победу Макдональду.

Таким образом, на счету Лимы 32 победы и 7 поражений. Магдональд в свою очередь потерпел 6-е поражения в 28 поединках.