Майе осталось добыть одну победу до рекорда UFC

Вчера, 26 октября, в Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В его главном событии ветеран лиги, экс-претендент на титул Демиан Майя одержал досрочную победу над экс-чемпионом Bellator и ONE Беном Аскреном. Этот успех бразильца стал 22-м в UFC. Таким образом, он приблизился к рекорду Дональда Серроне по количеству побед в промоушене. У американца 23 победы. При этом у Майи ещё остаётся два боя по контракту с лигой, поэтому, в теории, если Серроне ни разу не победит, а Демиан выиграет оставшиеся поединки, он может выйти на первое место в рейтинге.

Топ-5 по количеству побед в UFC

Дональд Серроне — 23

Демиан Майя — 22

Джим Миллед — 20

Майкл Биспинг — 20

Жорж Сен-Пьер — 20