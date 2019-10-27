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Майе осталось добыть одну победу до рекорда UFC

Майе осталось добыть одну победу до рекорда UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Вчера, 26 октября, в Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В его главном событии ветеран лиги, экс-претендент на титул Демиан Майя одержал досрочную победу над экс-чемпионом Bellator и ONE Беном Аскреном. Этот успех бразильца стал 22-м в UFC. Таким образом, он приблизился к рекорду Дональда Серроне по количеству побед в промоушене. У американца 23 победы. При этом у Майи ещё остаётся два боя по контракту с лигой, поэтому, в теории, если Серроне ни разу не победит, а Демиан выиграет оставшиеся поединки, он может выйти на первое место в рейтинге.

Топ-5 по количеству побед в UFC

Дональд Серроне — 23
Демиан Майя — 22
Джим Миллед — 20
Майкл Биспинг — 20
Жорж Сен-Пьер — 20

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