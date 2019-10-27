Майе осталось добыть одну победу до рекорда UFC
Вчера, 26 октября, в Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В его главном событии ветеран лиги, экс-претендент на титул Демиан Майя одержал досрочную победу над экс-чемпионом Bellator и ONE Беном Аскреном. Этот успех бразильца стал 22-м в UFC. Таким образом, он приблизился к рекорду Дональда Серроне по количеству побед в промоушене. У американца 23 победы. При этом у Майи ещё остаётся два боя по контракту с лигой, поэтому, в теории, если Серроне ни разу не победит, а Демиан выиграет оставшиеся поединки, он может выйти на первое место в рейтинге.
Топ-5 по количеству побед в UFC
Дональд Серроне — 23
Демиан Майя — 22
Джим Миллед — 20
Майкл Биспинг — 20
Жорж Сен-Пьер — 20
- 27 октября 2019
-
09:54
-
08:45
-
08:19
-
07:26
-
00:44
- 26 октября 2019
-
23:56
-
21:53
-
20:58
-
20:17
-
19:34
-
18:10
-
17:46
-
16:29
-
15:46
-
14:31
-
13:39
-
12:51
-
11:02
-
09:55
-
08:05
-
07:03
-
00:42
-
00:35
- 25 октября 2019
-
23:56
-
22:55
-
21:45
-
20:59
-
20:15
-
19:15
-
19:03
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
17:27
-
17:23
Партнерский контент